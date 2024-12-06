В России предложили ввести единые стандарты воспитания в детских садах

Автор инициативы отметил, что дошкольное образование — важный этап воспитания ребенка.

В России предложили ввести единые стандарты воспитания в детских садах. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Минпросвещения.

По словам министра Сергея Кравцова, нужна единая программа, единые подходы.

Автор инициативы отметил, что дошкольное образование — важный этап воспитания ребенка.

В связи с этим он призвал решить вопрос о повышении его значимости.