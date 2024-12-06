Актриса Раиса Рязанова стала жертвой мошенников

Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обвинили в поддержке ВСУ, она передала мошенникам 4 млн рублей.

Актриса Раиса Рязанова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Teleram-канал Shot.

По данным канала, 80-летней Раисе Ивановне позвонила неизвестная девушка, которая представилась помощницей представителя власти. Она заявила актрисе, что с ней якобы должны связаться. Спустя время Рязановой позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она ничего такого не делала, никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять 4 млн рублей и передать купюры «силовикам».