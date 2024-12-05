В России хотят ввести единовременные выплаты к Новому году

Депутат заявил, что средства помогут нуждающимся гражданам справиться с предновогодними расходами, подготовкой подарков, приобретением продуктов.

В России хотят ввести единовременные выплаты к Новому году. Данное предложение сделал депутат Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что «Новогодний семейный бюджет» — это выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров.

Депутат заявил, что средства помогут нуждающимся гражданам справиться с предновогодними расходами, подготовкой подарков, приобретением продуктов.