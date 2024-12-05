Бастрыкин заинтересовался делом и нерасселении жильцов аварийных домов в Рыбном

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Бастрыкин заинтересовался делом и нерасселении жильцов аварийных домов в Рыбном. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

К председателю СК России обратилась жительница Рыбного. Она сообщила, что жильцов аварийных многоквартирных домов на улицах Мира, МОГЭС, Интернациональной, Путейской, 2-ой Набережной не смогли расселить в срок. Для них строились новые дома, которые должны были сдать в конце прошлого года, однако сроки его сдачи постоянно переносится.

До настоящего времени подрядчик обязательства по завершению строительства не исполнил. Рязанцы вынуждены более восьми лет проживать в небезопасных условиях.

В СУ СК России по Рязанской области началась процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.