Силуанов назвал федеральный бюджет на 2025 год достаточно жестким

Он отметил, что бюджет и кредит — две составные части, делающие деньги в экономике, поэтому необходимо предельно внимательно и аккуратно подходить к распределению средств.

Министр финансов Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на 2025 год достаточно жестким. Об этом пишут «Известия».

"2025 год — достаточно жесткий бюджет. Он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне", — сказал Силуанов.

Он отметил, что бюджет и кредит — две составные части, делающие деньги в экономике, поэтому необходимо предельно внимательно и аккуратно подходить к распределению средств.

Силуанов уточнил, что дефицит бюджета в следующем году составит 1% ВВП, что в нынешних условиях «дорогого стоит».