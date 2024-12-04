Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции
Полицейские будут проверять автомобили с подложными госномерами, а также транспортные средства, не зарегистрированные в установленном порядке.
Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Комплексные мероприятия пройдут 3 декабря. Полицейские будут проверять автомобили с подложными госномерами, а также транспортные средства, не зарегистрированные в установленном порядке.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.