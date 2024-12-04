Клиентскому центру газовых компаний Рязанской области исполнился год

Ровно год назад, 4 декабря 2023 года, открылся Клиентский центр газовых компаний Рязанской области. За это время его посетили более 50 тысяч рязанцев.

Больше всего — 17,8 тыс. обращений — касались вопросов начислений и оплаты ресурса, более 11,5 тыс. — оформления и переоформления договоров поставки газа. Также потребители обращались за консультациями по вопросам поверки и замены счетчика, передачи показной приборов учета газа, работе Личного кабинета.

Кроме того, рязанцы обращались в Клиентский центр по вопросам заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, газификации и догазификации.

Специалисты приняли почти 57 тыс. звонков от рязанцев.

В Клиентском центре созданы комфортные условия для посетителей: в зале ожидания установлена система электронной очереди, одновременно обслуживают потребителей 13 специалистов. Оборудован детский уголок, также представлены образцы отечественного газового оборудования.

«За этот год рязанцы успели оценить все преимущества Клиентского центра. Наша главная задача — быть другом потребителю. Будем и дальше развивать и совершенствовать механизмы взаимодействия с абонентами», — отметил генеральный директор компаний ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.