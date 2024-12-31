Водителям напомнили о необходимости заменить права

Водительские права, срок действия которых истек в 2022 году, потребуется заменить в 2025 году. 31 декабря сообщает ГАИ.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году и затем автоматически был продлен, необходимо будет заменить в новом году», — пишет ТАСС.

Для получения нового удостоверения необходимо пройти медкомиссию, оплатить пошлину и обратиться в ГАИ.

Ранее срок действия прав, истекающий в 2022—2023 годах, продлевали на три года.