Рязанцы, ушедшие в 2024 году

2024 год забрал с собой журналистов, чиновников и актеров. Эти люди останутся в памяти рязанцев за свой уникальный вклад в культуру и общественную жизнь города. Редакция вспомнила тех, кто ушел из жизни в этом году.

2024 год забрал с собой журналистов, чиновников и актеров. Эти люди останутся в памяти рязанцев за свой уникальный вклад в культуру и общественную жизнь города. Редакция вспомнила тех, кто ушел из жизни в этом году.

Вадим Михайлов

Утром 4 августа из-за болезни ушел из жизни рязанский журналист Вадим Михайлов. Экс-главреду «Вечерней Рязани» был 71 год.

Рязанские СМИ писали, что Михайлов «человек-легенда», «неутомимый», «талантливый». Вадим Михайлов показал Рязани, что дискуссионная и неподцензурная журналистика мнений существует. Уроженец Тамбова Михайлов продемонстрировал рязанцам, что помимо устаревших клише областных газет, унаследованных от советского времени, существует иная форма журналистики — журналистика мнений.

Благодаря его таланту, энергии и удивительному чувству времени «Вечерняя Рязань» за несколько месяцев стала самой популярной и авторитетной городской газетой своего времени. Таковой она и оставалась на протяжении семи лет, пока он возглавлял издание. На посту главного редактора мужчина придумал себе шутливое прозвище «глаВРЕД Вадим Михайлов».

В последние годы журналист работал в «Рязанской областной газете», писал новости на сайт.

«Работал практически до последнего. Даже, несмотря на свою болезнь и сопутствующее ей частое плохое самочувствие. Просто не мог не работать, так как это, по его словам, давало ему смысл жизни и спасение от тоски», — написали там.

Валентин Завалев

В феврале 2024 года губернатор Павел Малков сообщил, что Валентин Завалев оставил должность зампреда правительства по соцсфере из-за состояния здоровья.

7 июля заслуженный врач России скончался в возрасте 66 лет. Свой путь он начинал медбратом, после работал хирургом. Перед назначением на должность в Рязанской области 15 лет работал на федеральном уровне: в госкорпорации «Ростех», Росздравнадзоре, пять лет провел на посту советника главного медицинского управления управделами президента России.

Александр Абрамов

13 июня 2024 года не стало талантливого рязанского журналиста Александра Абрамова. Александр родился в 1974 году в Москве и обучался в Московском институте современного искусства на факультете «Режиссура кино и ТВ». Свой творческий путь он начал в федеральных телевизионных программах для молодежи. Работал корреспондентом популярной в 90-х годах телепередачи «50/50». Также он снимался в эпизодических ролях фильмов «Петербургские тайны» и «На углу у Патриарших».

В конце 90-х годов Александр переехал в Рязань, где продолжил заниматься журналистикой в рекламном агентстве «Край», областном журнале «Рязаночка» и на радиоканале «Встреча на Почтовой». Более десяти лет он проработал в «АиФ-Рязань», после чего стал главным редактором газеты «Вечерняя Рязань», а затем трудился в областной газете «Рязанские ведомости».

В последние годы своей жизни Александр Абрамов боролся с тяжелой болезнью.

«Он был одаренным человеком с удивительным чувством юмора и уникальными знаниями о кинематографе, которыми щедро делился с окружающими в созданном им „Киноклубе“. Ушел из жизни человек с редким талантом, оставивший значимый след в сердцах многих», — писали коллеги из «АиФ».

Геннадий Киселев

2 марта 2024 года на 73-м году жизни умер актер Рязанского драмтеатра Геннадий Киселев. В 1976 году после окончания Саратовского театрального училища мужчина приехал в Рязанский театр драмы по распределению и всю жизнь проработал там.

Коллеги по цеху отметили, что «актерские судьбы складываются по разному». Геннадий Киселев играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, начал готовить чтецкие программы. С ними актер выступал на конкурсах и «ярко, темпераментно читал Пушкина, Шукшина, Достоевского, Есенина, стихи рязанских поэтов».

В 2008 и 2010 сыграл эпизодические роли в фильмах «Котов» и «Судьбы загадочное завтра».

Николай Ледовских

Актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт, сотрудник музея-заповедника Сергея Есенина Николай Ледовских скоропостижно умер 12 декабря 2024 года на 77-м году жизни. Ледовских окончил факультет международной журналистики в МГИМО в 1974 году. На экранах начал появляться в 2000-х годах. Снимался в российских фильмах и сериалах. Был наиболее известен благодаря роли пациента в «Интернах». Принимал участие в съемках таких проектов, как «Жуки», «Монастырь», «Обнимая небо», «Заступники», «Москва. Три вокзала».

«Долгие годы он был хранителем архива Александра Солженицына и Натальи Решетовской (первой жены писателя), многое сделал для увековечения памяти Александра Исаевича, в том числе на рязанской земле», — писали в пресс-службе музея. Известно, что при участии Николая Ледовских в 2015 году в гостиничном комплексе «Боровница» в Солотче создали комнату-музей писателя с уникальными экспонатами. Также исследователь передал музею-заповеднику личные вещи Солженицына, фотографии, а также предметы мебели и интерьера, принадлежавшие Наталье Решетовской.

Татьяна Лурина

В октябре стало известно, что скончалась бывшая советница экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова и журналист Татьяна Лурина. Причина смерти неизвестна.

Фото «Своя Колокольня».

В разные годы Лурина занимала должности замглавы администрации Рязани по соцполитике и пресс-секретаря экс-губернатора региона Георгия Шпака. Позднее Лурина работа начальником пресс-службы гордумы

Также Татьяна Лурина работала корреспондентом газеты «Рязанские ведомости».