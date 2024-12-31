FT: мирная сделка между РФ и Украиной состоится в 2025 году

Россия и Украина заключат мирную сделку в 2025 году с сохранением за Москвой занятых территорий. С таким прогнозом выступила газета Financial Times, пишет ТАСС 31 декабря.

По данным издания, в преддверии переговоров избранному президенту США Дональду Трампу придется ужесточить риторику в адрес России, угрожая ей санкциями, и усилить военную поддержку Украины, чтобы «убедить Москву вести серьезные переговоры». FT также предположила, что союзники США попытаются убедить Трампа не отказываться от предоставления Киеву членства в НАТО, по крайней мере на начальном этапе переговоров.

Газета отметила, что в результате сделки Владимир Зеленский де-факто, но не де-юре согласится на контроль России над занятыми территориями «в обмен на европейские гарантии при поддержке США», в то время как вопрос вступления Украины в НАТО «будет заморожен».