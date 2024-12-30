В ОКБ спасли рязанца с бронзовой кожей
Молодой человек начал чувствовать тревогу, общую слабость, быструю утомляемость, у него стал плохой сон, а кожа приобрела бронзовый цвет.
В ОКБ спасли рязанца с бронзовой кожей. Об этом сообщается в группе медучреждения.
Молодой человек начал чувствовать тревогу, общую слабость, быструю утомляемость, у него стал плохой сон и кожа приобрела бронзовый цвет.
Самочувствие пациента резко ухудшилось. Артериальное давление упало до 80/50. Пациент обратился в ОКБ.
Анализы показали высокий уровень калия и низкий уровень натрия в крови больного.
Рязанцу поставили диагноз «надпочечниковая недостаточность» и госпитализировали.
Ему вовремя назначили гормональную заместительную терапию, удалось избежать гормонального криза.