Россиян предупредили о новогодней схеме мошенничества в Telegram

Отмечается, что аферисты присылают в личные сообщения «подарок» в виде подписки Telegram Premium.

Россиян предупредили о новогодней схеме мошенничества в Telegram. Об этом пишет Telegram-канал «Эксплойт».

Отмечается, что аферисты присылают в личные сообщения «подарок» в виде подписки Telegram Premium. В нем скрыта фишинговая ссылка, при переходе на которую пользователям нужно авторизоваться в свой аккаунт — это приводит к его полной краже.