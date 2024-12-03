В США опубликовали информацию о происхождении коронавируса

Коронавирус создали в лаборатории Уханя. Отмечается, что там проводили исследования по усилению функций отдельных вирусов.

В США опубликовали информацию о происхождении коронавируса. Данные цитирует RT на русском.

По данным Палаты представителей США, коронавирус создали в лаборатории Уханя. Отмечается, что там проводили исследования по усилению функций отдельных вирусов, в том числе коронавирусов.

В сообщении подчеркнули, что китайцы часто нарушали технику безопасности, что могло спровоцировать заражение нулевого пациента, первое заражение выявили еще осенью 2019 года. Тогда несколько сотрудников лаборатории заболели чем-то. похожим на COVID-19.

Также выяснилось, что эту лабораторию финансируют США.