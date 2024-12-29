В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
С Сергеем Стручковым простились в Сараевском районе.
В Сараевском районе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Стручковым. Об этом 28 декабря
Сергей Стручков родился в поселке Новополье Сараевского района. Он отправился на СВО добровольцем.
Как указано в публикации, мужчина в юном возрасте потерял мать. Сергея Стручкова воспитывал отец.
«Уверен, что именно он [отец] воспитал в сыне храбрость и веру в справедливость», — написал глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев.
Он выразил соболезнования семье погибшего.
Фото: Telegram-канал Валерия Дмитриева