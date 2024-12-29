В Рязани произошло серьезное ДТП
ДТП произошло на Куйбышевском шоссе. На месте происшествия работает полиция.
В Рязани в воскресенье, 29 декабря, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
«[ДТП произошло] рядом с Куйбышевским шоссе. На ж/д мосту», — уточнили в посте.
Судя по кадрам, автомобиль попал под грузовик. Легковушка после случившегося получила серьезные механические повреждения.
На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте», Оксана Ермакова