После тяжелого ранения на СВО в больнице умер выпускник Рязанского училища ВДВ

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Амгалан Дашиев. Об этом 29 декабря сообщили в группе администрации Джидинского района Бурятии.
Амгалан Дашиев родился 30 января 1994 года в селе Оер. После окончания школы он поступил в лесотехнический колледж в Улан-Удэ.
В 2014 году получил повестку и отправился в армию. Срочную службу проходил в рядах военно-морского флота на дальнем востоке.
«После окончания срочной службы заключил контракт, по истечению которого пробовал себя в разных сферах, но вскоре понял, что служба в армии — это его призвание и в 2019 году вновь связал свою жизнь с военной службой», — говорится в сообщении.
Амгалан Дашиев окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды краснознаменное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова.
В специальной военной операции на Украине он участвовал с февраля 2022 года.
14 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области Амгалан Дашиев во время боя «получил тяжелейшие ранения». Его доставили в московский военный госпиталь, где мужчина месяц боролся за жизнь. Однако 19 декабря в 8:30 утра он скончался.
Амгалан Дашиев награжден медалями:
- «За отвагу»;
- «За боевые отличия»;
- «За воинскую доблесть»;
- «За укрепление боевого содружества»;
- «Участнику специальной военной операции»;
- двумя медалями «Участнику военной операции в Сирии».
Также мужчина посмертно награжден орденом Мужества.
У Амгалана Дашиева остались мать, жена и дети.
Прощание с Героем состоится 31 декабря.
Фото: группа администрации Джидинского района во «ВКонтакте»