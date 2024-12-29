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После тяжелого ранения на СВО в больнице умер выпускник Рязанского училища ВДВ
14 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области Амгалан Дашиев получил серьезное ранение. Его доставили в московский военный госпиталь, где мужчина месяц боролся за жизнь. Однако 19 декабря в 8:30 утра он скончался.

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Амгалан Дашиев. Об этом 29 декабря сообщили в группе администрации Джидинского района Бурятии.

Амгалан Дашиев родился 30 января 1994 года в селе Оер. После окончания школы он поступил в лесотехнический колледж в Улан-Удэ.

В 2014 году получил повестку и отправился в армию. Срочную службу проходил в рядах военно-морского флота на дальнем востоке.

«После окончания срочной службы заключил контракт, по истечению которого пробовал себя в разных сферах, но вскоре понял, что служба в армии — это его призвание и в 2019 году вновь связал свою жизнь с военной службой», — говорится в сообщении.

Амгалан Дашиев окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды краснознаменное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

В специальной военной операции на Украине он участвовал с февраля 2022 года.

14 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области Амгалан Дашиев во время боя «получил тяжелейшие ранения». Его доставили в московский военный госпиталь, где мужчина месяц боролся за жизнь. Однако 19 декабря в 8:30 утра он скончался.

Амгалан Дашиев награжден медалями:

  • «За отвагу»;
  • «За боевые отличия»;
  • «За воинскую доблесть»;
  • «За укрепление боевого содружества»;
  • «Участнику специальной военной операции»;
  • двумя медалями «Участнику военной операции в Сирии».

Также мужчина посмертно награжден орденом Мужества.

У Амгалана Дашиева остались мать, жена и дети.

Прощание с Героем состоится 31 декабря.

Фото: группа администрации Джидинского района во «ВКонтакте»