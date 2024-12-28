Власти Рязанской области призвали жителей не запускать фейерверки

Рязанцам напомнили, что фейерверков на территории региона во время официальных мероприятий не будет.

Власти Рязанской области призвали жителей не запускать фейерверки. Об этом сообщает Опергруппа Рязанской области.

Рязанцам напомнили, что фейерверков на территории региона во время официальных мероприятий не будет.

«Жителей Рязанской области просим не запускать фейерверки и воздержаться от применения петард. Рекомендация связана в том числе с недавними провокациями с использованием пиротехники в ряде регионов страны», — пояснили в сообщении.