В зоне СВО погиб корреспондент рязанского издания

31-летний Максим Елисеев погиб 26 декабря в результате атаки БПЛА. Он служил в зоне СВО с 2022 года.

В зоне СВО погиб корреспондент рязанского издания. Об этом сообщают « Известия ».

31-летний Максим Елисеев погиб 26 декабря в результате атаки БПЛА. Он служил в зоне СВО с 2022 года.