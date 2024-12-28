В зоне СВО погиб корреспондент рязанского издания
31-летний Максим Елисеев погиб 26 декабря в результате атаки БПЛА. Он служил в зоне СВО с 2022 года.
В зоне СВО погиб корреспондент рязанского издания. Об этом сообщают «
31-летний Максим Елисеев погиб 26 декабря в результате атаки БПЛА. Он служил в зоне СВО с 2022 года.
«Несколько лет он работал в штате нашей редакции, вел новости, тематические программы. Перейдя на работу в Москву стал редактором телеканала „Известия“, но продолжал оставаться корреспондентом и у нас, работая над радиопроектом „Наш календарь“. Наш коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким Максима», — сообщили в паблике «