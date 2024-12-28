Правительство России запретило звонки с IP-телефонии
Новое решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.
Правительство России запретило звонки с IP-телефонии. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.
Теперь нельзя будет звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем активно пользовались мошенники.
Согласно постановлению кабмина, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.
Эта технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.
В правительстве подчеркнули, что новое решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.