Правительство России запретило звонки с IP-телефонии

Новое решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.

Правительство России запретило звонки с IP-телефонии. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

Теперь нельзя будет звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем активно пользовались мошенники.

Согласно постановлению кабмина, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Эта технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

В правительстве подчеркнули, что новое решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.