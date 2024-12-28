Опубликован прогноз погоды на 29 декабря в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем поднимется до -4, +1 градуса.

Опубликован прогноз погоды на 29 декабря в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В последнее воскресенье этого года в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -7, -2 градусов, днем поднимется до -4, +1 градуса.