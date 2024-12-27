В рязанский СИЗО пытались передать телефоны
В посылке на имя заключенного Т. нашли четыре сотовых телефона, четыре сим-карты, один USB-кабель.
В рязанский СИЗО пытались передать телефоны. Об этом в пятницу, 27 декабря,
Как указано в публикации, в посылке на имя заключенного Т. нашли четыре сотовых телефона, четыре сим-карты, один USB-кабель. Средства связи обнаружили внутри заводской герметичной упаковки с говядиной.
«Указанные запрещенные предметы предназначались лицам из числа спецконтингента», — говорится в сообщении.
Проводится проверка. Отмечается, что виновных привлекут к ответственности.