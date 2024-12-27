В рязанский СИЗО пытались передать телефоны

В посылке на имя заключенного Т. нашли четыре сотовых телефона, четыре сим-карты, один USB-кабель.

В рязанский СИЗО пытались передать телефоны. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Как указано в публикации, в посылке на имя заключенного Т. нашли четыре сотовых телефона, четыре сим-карты, один USB-кабель. Средства связи обнаружили внутри заводской герметичной упаковки с говядиной.

«Указанные запрещенные предметы предназначались лицам из числа спецконтингента», — говорится в сообщении.

Проводится проверка. Отмечается, что виновных привлекут к ответственности.