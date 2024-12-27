В России зарегистрировали новый препарат от рака простаты

Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для россиян.

В России зарегистрировали новый препарат от рака простаты. Об этом Федеральное медико-биологическое агентство в своем Telegram-канале.

Лекарство с названием «Ракурс (223Ra)» имеет двойное действие. Оно уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания благодаря высоколокализованному противоопухолевому эффекту. Также он воздействует на болевой синдром, что позволяет отказаться от обезболивающей терапии.

Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для россиян.