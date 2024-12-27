Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
-1°
Вск, 29
ЦБ USD 99.23 -0.38 27/12
ЦБ EUR 103.3 -0.64 27/12
Нал. USD 101.50 / 100.71 27/12 10:55
Нал. EUR 106.00 / 106.66 27/12 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
Вчера 14:19
1 350
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
7 413
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
13 268
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
26 862
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Улицы Рязани
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России зарегистрировали новый препарат от рака простаты
Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для россиян.

В России зарегистрировали новый препарат от рака простаты. Об этом Федеральное медико-биологическое агентство в своем Telegram-канале.

Лекарство с названием «Ракурс (223Ra)» имеет двойное действие. Оно уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания благодаря высоколокализованному противоопухолевому эффекту. Также он воздействует на болевой синдром, что позволяет отказаться от обезболивающей терапии.

Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для россиян.