В Махачкале шесть девушек отправились на СВО из СИЗО

В Махачкале шесть девушек отправились на СВО из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам дагестанской активистки Ларисы Бачиевой, только две арестантки были осуждены, остальные согласились отправиться в зону боевых действий без оглашения приговора.

«Меня пугает эта тенденция, что у некоторых еще даже вину не доказали. То есть можно хватать людей, арестовывать за все подряд, а потом отправлять на СВО. Сказали, конечно, что они будут в госпитале помогать, но не знаю», — заявила Бачиева.

Она добавила, что девушки подписали контракт «из-за безвыходности».

Информацию также подтвердил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.