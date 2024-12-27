Актера из «Склифосовского» Евгения Косырева экстренно госпитализировали

Врачи провели ему операцию по откачке жидкости. Его состояние резко ухудшилось. Сейчас артист находится на лекарственной поддержке кровообращения.

Актера Евгения Косырева экстренно госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи провели ему операцию по откачке жидкости. Его состояние резко ухудшилось. Сейчас артист находится на лекарственной поддержке кровообращения.

По данным канала, причиной стало заболевание печени на фоне злоупотребления алкоголем.

В фильмографии Косырева более 60 фильмов и сериалов — в том числе «Майор Гром: Чумной Доктор», «Склифосовский», «Жмурки» и другие.