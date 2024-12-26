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В Рязани суд закрыл рюмочные за нелегальную продажу алкоголя
Во время проверки в заведениях на улицах Березовой, Кальной и Пушкина нашли нарушения. В рюмочных нелегально продавали алкоголь.

В Рязани на 90 суток закрыли три кафе-рюмочных за нарушения правил продажи алкоголя. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-служба УФССП.

Во время проверки в заведениях на улицах Березовой, Кальной и Пушкина нашли нарушения. В рюмочных продавали алкоголь нелегально.

Арбитражный суд привлек юрлиц к административной ответственности по статье 14.17. КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Заведения закрыли на 90 дней.

Фото: пресс-служба УФССП по Рязанской области во «ВКонтакте»