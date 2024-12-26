В Пронске пьяный мужчина угрожал местной жительнице ножом в подъезде
В отношении дебошира возбудили уголовное дело.
В Пронске пьяный мужчина угрожал местной жительнице ножом в подъезде. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 57-летняя женщина и рассказала, что неизвестный угрожает ее зарезать.
Правоохранители прибыли на место и утихомирили нетрезвого гражданина. 33-летнего жителя Пронского района доставили в отдел полиции.
По предварительной информации, мужчина был в гостях у знакомой, с которой они выпивали. Прончанин периодически выходил в подъезд, где встретил пострадавшую. Женщина сделала замечание незнакомцу, он разозлился, вытащил нож и пригрозил расправой.
В отношении дебошира возбудили уголовное дело.