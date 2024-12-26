Путин заявил, что рассчитывает на рост доходов населения в 2025 году
Журналист поинтересовался, каким президент хотел бы видеть следующий год. Путин заявил, что рассчитывает на дальнейший рост доходов населения.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области заявил, что рассчитывает на дальнейший рост доходов населения в 2025 году. Его слова
Журналист поинтересовался, каким президент хотел бы видеть следующий год.
«Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения», — ответил Путин.