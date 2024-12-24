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WhatsApp* перестанет работать на части смартфонов с 2025 года
Речь идет об устаревших моделях на базе Android KitKat.

WhatsApp* перестанет работать на части смартфонов с 2025 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на GSMArena.

Речь идет о 19 устаревших моделях от Samsung, Motorola, HTC, LG и Sony на базе Android KitKat, выпущенных более 10 лет назад.

Решение связано с необходимостью поддержки части новых функций для которых требуется более современное программное обеспечение. Отмечается, что с 1 января 2025 года история чатов и медиафайлы будут недоступны на устаревших гаджетах, поэтому данные лучше перенести.

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России