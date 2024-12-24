В Рязанской области установили минимальную розничную стоимость на алкоголь

Новые цены начнут действовать с 1 января.

В Рязанской области установили минимальную розничную стоимость на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

С 1 января 2025 года водка и другая алкогольная продукция крепостью 40 процентов будет стоить минимум 349 рублей за 0,5 литра.

Бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, за исключением коньяка, будет стоить 472 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

Коньяк будет стоить 651 рубль за 0,5 литра.

Рязанских предпринимателей призывают к необходимости соблюдения минимальных розничных цен.