Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 99.87 -1.74 25/12
ЦБ EUR 104.23 -1.02 25/12
Нал. USD 100.90 / 100.50 24/12 18:40
Нал. EUR 106.80 / 107.90 24/12 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
4 732
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
10 585
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
24 255
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
24 357
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области установили минимальную розничную стоимость на алкоголь
Новые цены начнут действовать с 1 января.

В Рязанской области установили минимальную розничную стоимость на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

С 1 января 2025 года водка и другая алкогольная продукция крепостью 40 процентов будет стоить минимум 349 рублей за 0,5 литра.

Бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, за исключением коньяка, будет стоить 472 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

Коньяк будет стоить 651 рубль за 0,5 литра.

Рязанских предпринимателей призывают к необходимости соблюдения минимальных розничных цен.