В Рязани вручили гран-при конкурса «Профессионал года»

Гран-При по совокупности голосов как народного голосования, так и членов экспертного жюри вручили Виталию Попову.

В Рязани вручили гран-при конкурса «Профессионал года». Об этом сообщает пресс-служба РГУ.

Гран-при конкурса «Профессионал года» получил Виталий Попов. Награждение провели на праздновании 109-летия Рязанского государственного университета имени Есенина. Праздник прошел в Рязанском дворце молодежи.

Почетными гостями и участниками церемонии стали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, сенатор Российской Федерации Игорь Мурог, исполняющая обязанности министра образования Рязанской области Ольга Васина, первый заместитель главы Рязанской городской Думы Антон Астафьев.

Институт истории, философии и политических наук получил Кубок Лиферова.

Помимо Кубка Лиферова, были вручены:

Почетные знаки и благодарности от правительства Рязанской области;

Благодарственные письма Министерства образования Рязанской области;

Награды от Рязанской областной думы;

Отметки за вклад в развитие университета от руководства РГУ.

Победителем конкурса «Студент года — 2024» стал Андрей Луканьков, студент 4 курса, исполнитель двух проектов Российского научного фонда.

Центральным событием стал конкурс «Профессионал года». Конкурс проводился в шести номинациях, включая образование, журналистику, предпринимательство, юриспруденцию, информационные технологии и туризм. Лучших выбирали по смешанной системе через народное голосование и систему экспертного жюри. Победителями стали:

В номинации «Образование» — Наталья Тесликова, Ряжский колледж имени А.М. Серебрякова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

«Журналистика» — Зоя Мозалева, газета «Аргументы и Факты»

«Юриспруденция» — Елена Немецкая, директор «Государственного юридического бюро»

«Предпринимательство» — Алексей Карпунин, основатель и директор компании «Мир жалюзи»

«Информационные технологии» — Александр Кузнецов, начальник отдела анализа данных управления по информационно-аналитической работе ГКУ Рязанской области «ЦИТ Рязанской области»,

«Туризм» — Виталий Попов, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Гран-При по совокупности голосов как народного голосования, так и членов экспертного жюри вручили Виталию Попову.