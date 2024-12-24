Пара наркозакладчиков из Рязани напала на полицейского в Туле. Об этом сообщает
Инцидент произошел в Новомосковске. Полицейские узнали, что молодой человек и девушка из Рязанской области торгуют наркотиками в городе. Пара раскладывала «закладки».
Полицейские нашли автомобиль рязанцев и решили задержать их во время «работы». Однако когда сотрудники ДПС потребовали водителя автомобиля остановиться, он попытался скрыться. Один из оперативников успел запрыгнуть в автомобиль, где на него напал водитель и пассажирка. Они стали его избивать и распылили в лицо слезоточивый газ. Во время потасовки водитель не смог удержать управление и попал в ДТП.
Во время досмотра из автомобиля изъяли 49 свертков с порошком белого цвета. Лабораторное исследование показало, что это кокаин массой около 50 граммов.
Молодых людей задержали. Возбуждено уголовное дело.