Врачи назвали суточную норму красной икры
Злоупотребление продуктом может привести к отекам и повышению артериального давления.
Врачи назвали суточную норму красной икры. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на эндокринолога Дарью Пронину.
Злоупотребление продуктом может привести к отекам и повышению артериального давления.
Суточный объем составляет четыре чайные ложки, примерно 20-25 граммов.
Врач рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, в частности, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном, поскольку они обогащают ее вкус и помогают лучше усваивать полезные вещества.