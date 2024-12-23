Врачи назвали суточную норму красной икры

Злоупотребление продуктом может привести к отекам и повышению артериального давления.

Врачи назвали суточную норму красной икры. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на эндокринолога Дарью Пронину.

Злоупотребление продуктом может привести к отекам и повышению артериального давления.

Суточный объем составляет четыре чайные ложки, примерно 20-25 граммов.

Врач рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, в частности, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном, поскольку они обогащают ее вкус и помогают лучше усваивать полезные вещества.