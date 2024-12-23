В центре Рязани изменится движение общественного транспорта

Причиной стал ремонт на водопроводе.

В центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что закроют движение транспорта по улице Свободы до пересечения с Полонского с 20:00 23 декабря до 17:00 24 декабря.

Причиной стал ремонт на водопроводе.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

автобусы маршрутов № 46М2, № 65М2, № 66М2, № 75М2 и № 99М2 на участке между остановочными пунктами «Рязанский государственный университет» и «Цирк» («Политехнический университет») в прямом и обратном направлениях следуют по ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Вознесенская далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 62М2 на участке между остановками «Рязанский государственный университет» и «ТЦ Атрон-Сити» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Вознесенская, далее по своему маршруту;

троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 в прямом и обратном направлении между остановочными пунктами «ул. Грибоедова» и «Цирк» («Библиотека им. Горького») следуют по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по маршрутам;

автобус маршрута № 23 в прямом и обратном направлении между остановочными пунктами «ул. Грибоедова» и «Цирк» («Библиотека им. Горького») следуют по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по маршруту.

На время проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки.