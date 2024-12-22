ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Орловской области
После атаки на нефтебазе произошел пожар. На месте происшествия работали оперативные службы.
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Орловской области. Об этом ночью в воскресенье, 22 декабря,
Как указано в публикации, ВСУ массово атаковали дронами нефтебазу в поселке Стальной Конь. После случившегося произошел пожар.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Информации о жертвах и пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные службы.
В Минобороны
20 дронов уничтожили над Орловской областью, по восемь — над территориями Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской областью, один — над Краснодарским краем.