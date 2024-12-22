В Санкт-Петербурге в подвале дома нашли труп женщины в сумке

В Санкт-Петербурге в подвале дома нашли труп женщины в сумке. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря покинул Россию и уехал в свою страну. Там он обратился в правоохранительные органы с заявлением, что 9 декабря убил соотечественницу, с которой проживал.

Мужчина назвал точный адрес сокрытия тела. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Во время осмотра подвала дома на улице Ольги Берггольц обнаружили закопанный в грунте чемодан, из которого достали тело женщины с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Видео: Telegram-канал «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»