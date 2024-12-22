Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в Telegram
Злоумышленники рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний. Откликнувшимся на «вакансию» создают учетную запись на мошенническом сайте.
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в Telegram. Об этом
По его словам, злоумышленники рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний.
Откликнувшимся на «вакансию» создают учетную запись на мошенническом сайте. В результате через опасные ссылки мошенники могут не только украсть деньги со счета, но и распространить вредоносное ПО.