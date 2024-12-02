Правительство России поддержало установку самозапрета на азартные игры

Согласно инициативе, не допускается прием ставок, в том числе онлайн, организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а также перевод денежных средств, в том числе через «электронные кошельки», в оплату интерактивных ставок по поручению тех, кто отказался от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Правительство России поддержало установку самозапрета на участие в азартных играх. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Законопроект уже внесли в Госдуму.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — говорится в документе.

В кабмине предложили увеличить минимальный срок самозапрета до одного года, поскольку четырех месяцев лудоманам будет недостаточно.

Согласно инициативе, не допускается прием ставок, в том числе онлайн, организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а также перевод денежных средств, в том числе через «электронные кошельки», в оплату интерактивных ставок по поручению тех, кто отказался от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.