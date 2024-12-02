Минпромторг подсчитал количество курьеров в России

Число доставщиков составляет около 1,5 млн человек. Из-за этого в других сферах наблюдается нехватка сотрудников.

Минпромторг подсчитал количество курьеров в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента развития внутренней торговли ведомства Никиту Кузнецова.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовой силы, трудовых ресурсов. У нас сейчас порядка 1,5 млн курьеров, а это здоровые, физически сильные люди, как правило, и где-то полмиллиона тех, кто обслуживает на маркетплейсах, на всей этой инфраструктуре сборку товаров и прочее. Так вот, сервисы, при этом они каким-то образом дотируются инвесторами, площадками за счет каких-то ресурсов. То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс как трудовые силы. Может ли экономика наша себе это позволить?», — сказал он.

По словам Кузнецова, экономике мешает нехватка трудовых ресурсов, и сервисы доставки ухудшают экономическое положение рентабельных сегментов.