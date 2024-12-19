В России предложили запретить пропаганду одиночества

Депутат сообщила, что россияне разводятся из-за пренебрежения институтом семьи.

В России предложили запретить пропаганду одиночества. Об этом пишете портал «Дельта» со ссылкой на депутата Ольгу Борисову.

Она заявила, что россияне разводятся из-за пренебрежения институтом семьи. Отрицательное отношение к браку в данный момент развивают различные тренинги.

Борисова предложила перестать популяризировать «одинокий и эгоистический образ жизни» в России.