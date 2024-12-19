В Госдуме напомнили об ответственности за разрешение детям гулять одним в новогоднюю ночь

Для родителей детей, гуляющих по ночам без сопровождения, предусмотрена административная ответственность и штраф.

В Госдуме напомнили об ответственности за разрешение детям гулять одним в новогоднюю ночь. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала депутат Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что детям нельзя гулять одним по ночам и Новый год не должен быть исключением. По ее словам, в новогоднюю ночь отпускать детей гулять одних может быть опаснее из-за пьяных людей на улицах. Она также напомнила, что для родителей детей, гуляющих по ночам без сопровождения, предусмотрена административная ответственность и штраф.

В России для несовершеннолетних действует комендантский час с 22:00 до 06:00.