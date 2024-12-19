Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль» для проверки «Орешника»

Для эксперимента глава государства предложил выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, затем Россия ударит по нему «Орешником».

Президент России Владимир Путин предложил Киеву провести «технологическую дуэль» для проверки «Орешника». Инициатива прозвучала во время Прямой линии.

Для эксперимента глава государства предложил выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, затем Россия ударит по нему «Орешником».

"Мы к такому эксперименту готовы", — сказал Путин.

Он добавил, что ракетный комплекс представляет из себя новое оружие дальностью 5,5 тысяч километров. По словам Путина, система преодолевает любые средства ПВО.

Президент добавил, что если Украина получит американскую систему THAAD, она не сможет угрожать «Орешнику».

Также глава государства заявил, что не знает причину происхождения названия комплекса.