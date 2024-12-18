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Две россиянки заразились смертельной болезнью после обеда шпротами
Рыбные консервы «За Родину» девушки купили на мини-рынке.

Две россиянки заразились смертельной болезнью после обеда шпротами. Об этом сообщает пресс-служба ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

В Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом после того, как съели шпроты в масле, купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Остатки шпрот направили на экспертизу, в них выявили ботулотоксин.

Рыбные консервы «За Родину» девушки купили на мини-рынке.