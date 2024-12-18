Две россиянки заразились смертельной болезнью после обеда шпротами
Рыбные консервы «За Родину» девушки купили на мини-рынке.
Две россиянки заразились смертельной болезнью после обеда шпротами. Об этом сообщает пресс-служба ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
В Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом после того, как съели шпроты в масле, купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Остатки шпрот направили на экспертизу, в них выявили ботулотоксин.
Рыбные консервы «За Родину» девушки купили на мини-рынке.