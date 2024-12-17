В России заявили о разработке линейки ракет, не уступающих «Орешнику»

Также командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал о проработке решения о создании формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

В России заявили о разработке линейки ракет, не уступающих «Орешнику». Об этом пишет RT со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева.

По его словам, в мире нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Также Каракаев рассказал о проработке решения о создании формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.