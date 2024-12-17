Опубликована программа новогодних мероприятий в музее-заповеднике Сергея Есенина
Праздничные гуляния пройдут со 2 по 7 января.
Опубликована программа новогодних мероприятий в музее-заповеднике Сергея Есенина. Информация появилась в Telegram-канале учреждения.
Праздничные гуляния пройдут со 2 по 7 января. Рязанцы и гости области смогут не только посетить экспозиции, но и прикоснуться к традициям старинной русской культуры, приобрести сувениры из лимитированной коллекции и прогуляться со смотрителем, который знает легенды этого места.
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