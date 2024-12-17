Опубликована программа новогодних мероприятий в музее-заповеднике Сергея Есенина

Праздничные гуляния пройдут со 2 по 7 января.

Опубликована программа новогодних мероприятий в музее-заповеднике Сергея Есенина. Информация появилась в Telegram-канале учреждения.

Праздничные гуляния пройдут со 2 по 7 января. Рязанцы и гости области смогут не только посетить экспозиции, но и прикоснуться к традициям старинной русской культуры, приобрести сувениры из лимитированной коллекции и прогуляться со смотрителем, который знает легенды этого места.