Китайский телеканал снял сюжет про рязанский Музей мировой каллиграфии

Китайский телеканал CGTN снял и показал сюжет на английском языке о Музее мировой каллиграфии, который находится в селе Орехово Спасского района.

Китайский телеканал CGTN снял и показал сюжет на английском языке о Музее мировой каллиграфии, который находится в селе Орехово Спасского района. Видео опубликовали в группе «Наше Орехово» во «ВКонтакте».

Съемочная группа приезжала в село в конце октября. «Проводили мастер-класс по китайской каллиграфии с нашими друзьями Алисой и Ченом Вэй из Культурного центра „Вэн Дао“ (г. Рязань)», — написали в посте.

Как рассказали в сюжете, культурное учреждение — это единственный подобный музей искусства каллиграфии на территории России.

«То, что мы создали — беспрецедентно. Многие слышали или читали о каллиграфии, но не видели своими глазами», — отметил директор музея Алексей Шабуров.

В сюжете добавили, что музей, кроме мастер-классов занимается еще и научными исследованиями и переводами на русский и английский работ разных каллиграфов.