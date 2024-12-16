В зоне СВО погиб доброволец из Рязанской области

Никита Кузнецов закончил колледж в 2023 году, в 2024 году ушел на СВО добровольцем.

В зоне СВО погиб доброволец из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского станкостроительного колледжа РГРТУ.

Никита Кузнецов закончил колледж в 2023 году, в 2024 году ушел на СВО добровольцем.

Молодой человек погиб 15 октября.

«В наших сердцах он останется как человек, который никогда не унывал и всегда улыбался. Вечная память.», — написали в некрологе.