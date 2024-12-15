Рязанцам рассказали о погоде на 16 декабря
В области будет облачно. Временами ожидается снег, метель. На дорогах прогнозируют гололедицу, снежные заносы. Температура воздуха ночью составит -7, -2°С, днем — -5, 0 °C.
Рязанцам рассказали о погоде на 16 декабря. Соответствующую информацию
В области будет облачно. Временами ожидается снег, метель. На дорогах прогнозируют гололедицу, снежные заносы. Температура воздуха ночью составит -7, -2°С, днем — -5, 0 °C.
Ветер будет юго-западный, до 17 метров в секунду.