Через Рязань пустили новый скорый поезд Уфа — Москва
Новый скорый поезд № 49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день. Прибывает он на Рязань-1 в 07:58, в Москву — в 11:15. В обратном направлении из Москвы на Рязань-1 поезд будет прибывать в 18:26 (отправление из Москвы в 15:25).
Через Рязань будет следовать новый скорый поезд Уфа — Москва. Об этом глава Республики Башкортостан Радий Хабиров
Новый скорый поезд № 49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день. Прибывает он на Рязань-1 в 07:58, в Москву — в 11:15. В обратном направлении из Москвы на Рязань-1 поезд будет прибывать в 18:26 (отправление из Москвы в 15:25).
В публикации сказано, что маршрут пройдет через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.
«В составе — современные, комфортные вагоны — плацкартные и купейные. Они оборудованы кондиционерами, есть места и для маломобильных пассажиров», — заключили в посте.
Фото: Telegram-канал главы Республики Башкортостан