Через Рязань пустили новый скорый поезд Уфа — Москва

Новый скорый поезд № 49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день. Прибывает он на Рязань-1 в 07:58, в Москву — в 11:15. В обратном направлении из Москвы на Рязань-1 поезд будет прибывать в 18:26 (отправление из Москвы в 15:25).

Через Рязань будет следовать новый скорый поезд Уфа — Москва. Об этом глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале 15 декабря.

Новый скорый поезд № 49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день. Прибывает он на Рязань-1 в 07:58, в Москву — в 11:15. В обратном направлении из Москвы на Рязань-1 поезд будет прибывать в 18:26 (отправление из Москвы в 15:25).

В публикации сказано, что маршрут пройдет через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.

«В составе — современные, комфортные вагоны — плацкартные и купейные. Они оборудованы кондиционерами, есть места и для маломобильных пассажиров», — заключили в посте.

Фото: Telegram-канал главы Республики Башкортостан