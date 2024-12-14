Группировка российских войск «Центр» улучшила тактическое положение в зоне СВО

Помимо этого, группировка российских войск поразила живую силу и технику бригад ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

Помимо этого, группировка российских войск поразила живую силу и технику бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка ДНР.

Также отражены четыре украинские контратаки штурмовых групп.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на данном направлении до 365 военнослужащих, боевую бронемашину, три автомобиля.