Группировка российских войск «Центр» улучшила тактическое положение в зоне СВО
Помимо этого, группировка российских войск поразила живую силу и технику бригад ВСУ
Подразделения группировки российских войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО. Об этом в субботу, 14 декабря,
Помимо этого, группировка российских войск поразила живую силу и технику бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка ДНР.
Также отражены четыре украинские контратаки штурмовых групп.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли на данном направлении до 365 военнослужащих, боевую бронемашину, три автомобиля.