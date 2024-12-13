Стало известно, кого задержали во время патрулирования в центре Рязани

Во время патрулирования на улице Циолковского сотрудники полиции остановили группу молодых людей, которые привлекали внимание своим поведением. Они выяснили, что один из граждан, 28-летний рязанец, объявлен в розыск отделом МВД России по Советскому району города Рязани за совершение противоправного деяния.

В пятницу, 13 декабря, в Рязани задержали объявленного в розыск мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Во время патрулирования на улице Циолковского сотрудники полиции остановили группу молодых людей, которые привлекали внимание поведением. Выяснилось, что один из граждан, 28-летний рязанец, объявлен в розыск отделом МВД России по Советскому району за совершение противоправного деяния.

Полицейские доставили мужчину в отдел полиции и передали сотрудникам уголовного розыска для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что в центре Рязани заметили полицейские патрули.